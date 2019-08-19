McKinsey увидела признаки нового долгового кризиса в Азии

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Спустя более 20 лет после долгового кризиса в Азии международная консалтинговая компания McKinsey&Co. предупреждает о “зловещих” признаках новых трудностей.
Об этом пишет Bloomberg.
Рост задолженности, сложности с ее погашением, уязвимость банков и теневые практики в банковской системе – вот некоторые из проблем, обозначенных McKinsey в августовском докладе.
Достаточно ли этих факторов для того, чтобы спровоцировать новый кризис, пока неясно, но власти и бизнес должны отслеживать угрозы, пишут авторы доклада.
Предостережение McKinsey прозвучало на фоне замедления глобальной экономики, которое негативно влияет на прибыль азиатских компаний, в то время как торговая война между США и Китаем усиливает неприятие риска со стороны инвесторов рынка долга.
Тем не менее инвестменеджеры отмечают улучшение кредитных метрик эмитентов долларовых облигаций в Азии за последние годы, а Moody’s Investors Service на прошлой неделе высказало предположение, что большинство стран региона будут в состоянии компенсировать последствия замедления глобальной экономики с помощью монетарных и бюджетных мер.
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