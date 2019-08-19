В Украине увеличилось количество получателей субсидий

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Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле 2019 года получали 2221,7 тыс. домохозяйств.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 22,7% и составил 127,5 грн.
В январе-июле 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 2426,5 тыс. домохозяйств, что на 40,4% меньше, чем в январе-июле 2018 года. За это время назначены субсидии 3058,1 тыс. домохозяйств.
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