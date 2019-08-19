В Украине увеличилось количество получателей субсидий

Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле 2019 года получали 2221,7 тыс. домохозяйств.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 22,7% и составил 127,5 грн.

В январе-июле 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 2426,5 тыс. домохозяйств, что на 40,4% меньше, чем в январе-июле 2018 года. За это время назначены субсидии 3058,1 тыс. домохозяйств.

Справка Finance.ua

В Украине планируют ввести необлагаемый минимум дохода домохозяйства, что позволит освободить часть украинцев от части налогов и сократить количество субсидиантов, а также других получателей льгот.