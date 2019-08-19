Эксперты дали прогноз курса гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская валюта несколько дней плавала в диапазоне от 25,2 до 25,4 грн/$. Это, считают аналитики, свидетельствуют о стабилизации ситуации. Начало коридора – 25 грн/$, а конец – 25,5 грн/$. Ожидать более существенной ревальвации (укрепления) или девальвации (снижения) курса гривни не стоит.
Аналитик Андрей Шевчишин также считает, что гривна укрепится к отметке в 25 грн/$. В качестве аргумента “за” укрепление эксперт называет заявление Нацбанка. На сайте регулятора опубликовали комментарий заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского. Мол, Нацбанк не планирует останавливать укрепление национальной валюты. Согласно заявлениям, такие действия противоречили бы цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны.
“Вероятно, в ближайшей перспективе гривня имеет шанс на возобновление роста и вернется в коридор 25-25,2 гривни за доллар”, – отмечает эксперт.
Второй лагерь высказывает менее позитивные оценки. К примеру, аналитик Владимир Мазуренко считает, что доллар вовсе не изменится в цене. Мол, причин для дальнейшего укрепления нет.
“Гривна будет стабильно находиться возле действующих отметок. Не думаю, что стоит ожидать хоть сколько-то ощутимого укрепления. 25,3 грн/$ – наиболее реалистичный курс”, – считает Мазуренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы отказываются от наличныхВчера, 18:00 - 1322 5
От 8 до 12 часов: как будем работать по новому Трудовому Кодексу2 ч. назад - 808 2
Эксперты дали прогноз курса гривныОколо часа назад - 323 1
Как определить регион Украины по номеру машины10 ч. назад - 2957 1
В полиции назвали самые опасные дороги Украины7 ч. назад - 531 1
НБУ назвал оптимальный курс гривны к долларуВчера, 14:14 - 20526
Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)Вчера, 16:34 - 12067
Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работниковВчера, 15:03 - 5096
Как определить регион Украины по номеру машины10 ч. назад - 2957 1
ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеровВчера, 12:00 - 1669
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядкуВчера, 13:17 - 268
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)Позавчера, 15:10 - 165
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1365
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2488 8
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10324 5