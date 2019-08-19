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Эксперты дали прогноз курса гривны

Эксперты дали прогноз курса гривны

Американская валюта несколько дней плавала в диапазоне от 25,2 до 25,4 грн/$. Это, считают аналитики, свидетельствуют о стабилизации ситуации. Начало коридора – 25 грн/$, а конец – 25,5 грн/$. Ожидать более существенной ревальвации (укрепления) или девальвации (снижения) курса гривни не стоит.

Аналитик Андрей Шевчишин также считает, что гривна укрепится к отметке в 25 грн/$. В качестве аргумента “за” укрепление эксперт называет заявление Нацбанка. На сайте регулятора опубликовали комментарий заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского. Мол, Нацбанк не планирует останавливать укрепление национальной валюты. Согласно заявлениям, такие действия противоречили бы цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны.

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“Вероятно, в ближайшей перспективе гривня имеет шанс на возобновление роста и вернется в коридор 25-25,2 гривни за доллар”, – отмечает эксперт.

Второй лагерь высказывает менее позитивные оценки. К примеру, аналитик Владимир Мазуренко считает, что доллар вовсе не изменится в цене. Мол, причин для дальнейшего укрепления нет.

“Гривна будет стабильно находиться возле действующих отметок. Не думаю, что стоит ожидать хоть сколько-то ощутимого укрепления. 25,3 грн/$ – наиболее реалистичный курс”, – считает Мазуренко.

По материалам Обозреватель
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