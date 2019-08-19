В полиции назвали самые опасные дороги Украины

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Новые дороги стали опасны для любителей быстрой езды. По подсчетам патрульной полиции, в 2019 году самыми опасными трассами в Украине стали Киев-Чоп и Киев-Одесса.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, именно эти две магистрали с наиболее насыщенным движением. За январь-июль на этих дорогах произошло наибольшее количество ДТП. Кроме них в полиции насчитали еще 58 опасных дорог, где наблюдается увеличение количества аварий.
Рейтинг самых опасных дорог выглядит так:
Киев-Чоп — 72 погибших;
Киев-Одесса — 56 погибших;
Киев-Харьков-Довжанский — 39 погибших;
Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка — 38 погибших;
Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга — 23 погибших.
На некоторых трассах количество ДТП увеличилось на рекордные 400-550%. Такой дорогой стала трасса Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин–Львов. С начала года здесь погибло 17 человек, а травмы получило еще сто. В прошлом году этот показатель был втрое меньше.
В полиции отмечают, что одной из причин такой повышенной статистики стал ремонт дорог. Так до ремонта трассы Сумы-Полтава, аварий было гораздо меньше, чем после завершения работ.
По данным патрульной полиции с 1 января по 31 июля 2019 года в ДТП на дорогах государственного значения Украины погибло более 540 человек.
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