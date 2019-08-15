Где можно получить монетизированную субсидию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
Начиная с октября текущего года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.
Тем, кто еще не на пенсии – выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке.
Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.
Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.
Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.
Монетизированную субсидию можно получать через любой из перечисленных банков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве11 ч. назад - 2375 15
КГГА признала незаконными 15 строек в КиевеВчера, 16:10 - 3158 14
Из Европы массово отзывают "Ниву"Вчера, 19:44 - 12588 5
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман6 ч. назад - 939 4
Украина вдвое переплачивает за ремонт дорог по сравнению со СловакиейВчера, 21:02 - 1437 3
Из Европы массово отзывают "Ниву"Вчера, 19:44 - 12588 5
Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара10 ч. назад - 3453 2
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве11 ч. назад - 2375 15
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривны4 ч. назад - 1607
Tesla запустила сервис аренды солнечных панелейВчера, 22:29 - 1567
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаВчера, 14:10 - 573
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1894 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8674 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1370
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1757