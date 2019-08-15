Стало известно, сколько Израиль инвестировал в экономику Украины

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Израиль инвестировал в украинскую экономику более 50 млн долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, передает Сегодня.
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Стороны отметили, что Соглашение о зоне свободной торговли между странами откроет новые возможности для эффективной реализации имеющегося потенциала в сфере торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в сфере IT и новейших технологий.
Гройсман заявил, что Украина является мощным партнером Израиля и готова всесторонне способствовать реализации израильских проектов в стране.
“Мы рассчитываем, что израильская сторона приложит усилия для завершения своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения”, – сказал он.
В январе-июне 2019 года объем товарооборота между Украиной и Израилем превысил 445 млн долларов. Основные статьи экспорта: зерновые культуры, масла, металлы и древесина.
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