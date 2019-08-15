Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что сейчас Украина фактически вводит экономический безвиз с Израилем.

Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

“Сейчас мы фактически вводим экономический безвиз. Когда наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться. И главное, что уже сейчас возможно расширять зону свободной торговли в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования”, – сообщил Гройсман.

“Мы можем увеличивать наш товарооборот. Мы нужны друг другу. Но самое главное – это сферы, в которых наша синергия объединения усилий может обеспечивать нам настоящее мировое лидерство. А это промышленный сектор, энергетика, машиностроение, новейшие технологии, инновации. Это все то, где мы можем совместно, используя наши таланты и опыт, который уже есть в Государстве Израиль, быть сильнее”, – сказал Гройсман.

Справка Finance.ua

В Израиль не нужна виза. Нужно быть готовым объяснить причину вашего визита.

Нужен только загранпаспорт, действительный 6 месяцев с даты въезда, и страховка.