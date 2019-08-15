Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что сейчас Украина фактически вводит экономический безвиз с Израилем.
Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.
“Сейчас мы фактически вводим экономический безвиз. Когда наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться. И главное, что уже сейчас возможно расширять зону свободной торговли в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования”, – сообщил Гройсман.
“Мы можем увеличивать наш товарооборот. Мы нужны друг другу. Но самое главное – это сферы, в которых наша синергия объединения усилий может обеспечивать нам настоящее мировое лидерство. А это промышленный сектор, энергетика, машиностроение, новейшие технологии, инновации. Это все то, где мы можем совместно, используя наши таланты и опыт, который уже есть в Государстве Израиль, быть сильнее”, – сказал Гройсман.
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