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НБУ внес изменения в отбор банков, которые смогут хранить наличные регулятора

НБУ внес изменения в отбор банков, которые смогут хранить наличные регулятора

Национальный банк Украины допустит системно важные банки к участию в отборе банков, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Отныне Национальный банк Украины будет осуществлять отбор банков, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны (далее – уполномоченные банки), по одному из следующих критериев:

государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%;

контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющим международный рейтинг инвестиционного класса, подтвержденный в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний;

банк включен Национальным банком в перечень системно важных банков.

В то же время банки, соответствующие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка, если относительно них или владельцев существенного участия в них / связанных с ними лиц / их конечных бенефициарных владельцев применены санкции иностранными государствами – членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейским Союзом или Украиной.

По материалам Finance.UA
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