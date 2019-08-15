НБУ внес изменения в отбор банков, которые смогут хранить наличные регулятора

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Национальный банк Украины допустит системно важные банки к участию в отборе банков, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Отныне Национальный банк Украины будет осуществлять отбор банков, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны (далее – уполномоченные банки), по одному из следующих критериев:
государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%;
контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющим международный рейтинг инвестиционного класса, подтвержденный в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний;
банк включен Национальным банком в перечень системно важных банков.
В то же время банки, соответствующие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка, если относительно них или владельцев существенного участия в них / связанных с ними лиц / их конечных бенефициарных владельцев применены санкции иностранными государствами – членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейским Союзом или Украиной.
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