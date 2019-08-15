Межбанк: курс все ближе к 25

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Как мы прогнозировали в своем утреннем прогнозе – торги понедельника прошли под воздействием трех основных факторов:
1) начала активных бюджетных проплат у клиентов;
2) предстоящего завтра аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ и подготовки к нему местных и иностранных инвесторов;
3) финансирования компаниями текущей деятельности с учетом скорых трехдневных выходных.
Действия и курсовые ситуативные задачи крупных операторов рынка практически делали “погоду” на межбанке. Но в целом – рынок оказался достаточно вялым,что не позволило спекулянтам особо раскачивать котировки, ограничившись форматом работы “в две стороны”.Ход торгов:
С пятничных вечерних котировок 25,16/25,19 межбанк понедельника стартовал с уровня 25,18/25,22 гривен с очередными попытками экспортеров за счет придерживания валюты – разогреть курс.
Но покупатели уже не велись на эти трюки и к 11:00 доллар котировался на почти той же отметке 25,184/25,212 при достаточно низких объемах сделок.
Как и в пятничном случае – лишь к 12 часам все участники торгов уже вышли на межбанк и за счет роста предложения валюты – курс просел до 25,145/25,175 гривен. А к обеду котировки еще чуть снизились до 25,14/25,17.
Активная фаза сессии завершилась на этом уровне, а после 15 часов курс постепенно проседал под небольшим превышением предложения над спросом.
В итоге – на 16:00 доллар котировали на уровне 25,125/25,15 гривен, а завершилась сессия по нему на отметке 25,12/25,145.
Главные события 19 августа на межбанке:
1) Плавное снижение курса доллара с утренних 25,18/25,22 гривен до 25,12/25,145 к моменту завершения сессии;
2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1883 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 20 августа установлен на уровне 25,175684.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,13/ 25,16
евро – 27,73 / 27, 90
российский рубль – 0,375,/ 0,376
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