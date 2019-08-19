0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 165 0

Как физлицу получить справку для выезда за границу

Как физлицу получить справку для выезда за границу

Физические лица, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в фискальный орган налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Срок подачи документов – не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Госорган в течение 30 дней после поступления декларации должен проверить определенное налоговое обязательство, уплату причитающейся суммы НДФЛ и выдать справку о такой уплате и об отсутствии налоговых обязательств по НДФЛ, которая подается в органы таможенного контроля при пересечении границы и является основанием для проведения таможенных процедур.

Справка выдается бесплатно на основании заявления налогоплательщика и поданной декларации.

Куда подавать документы – в контролирующий орган по месту налогового учета.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Форма справки – выдается в бумажной и/или электронной форме.

Справку в бумажной форме получает непосредственно налогоплательщик (уполномоченный представитель) по месту налогового учета.

Сколько действительна – в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи при наличии документа, удостоверяющего личность.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.