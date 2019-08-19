Как физлицу получить справку для выезда за границу

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Физические лица, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в фискальный орган налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Срок подачи документов – не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Госорган в течение 30 дней после поступления декларации должен проверить определенное налоговое обязательство, уплату причитающейся суммы НДФЛ и выдать справку о такой уплате и об отсутствии налоговых обязательств по НДФЛ, которая подается в органы таможенного контроля при пересечении границы и является основанием для проведения таможенных процедур.
Справка выдается бесплатно на основании заявления налогоплательщика и поданной декларации.
Куда подавать документы – в контролирующий орган по месту налогового учета.
Форма справки – выдается в бумажной и/или электронной форме.
Справку в бумажной форме получает непосредственно налогоплательщик (уполномоченный представитель) по месту налогового учета.
Сколько действительна – в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи при наличии документа, удостоверяющего личность.
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