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В Украине запустили обновленную публичную кадастровую карту

В Украине запустили обновленную публичную кадастровую карту

В Украине теперь можно пользоваться тестовой версией Публичной кадастровой карты с новой архитектурой, дизайном и интерфейсом, адаптированным для использования на мобильных устройствах.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ГП “Центр ГЗК” пресс-служба ведомства.

Что это дает:

  • Обеспечивает возможность навигации по карте с названием населенного пункта.
  • Найти пункт по географическим координатам.
  • При использовании мобильной версии на карте доступные элементы геолокации.

“Благодаря внедренным изменениям обеспечивается скорость обработки данных, а также удобство поиска необходимой информации”, — говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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