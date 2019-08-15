В Украине запустили обновленную публичную кадастровую карту

В Украине теперь можно пользоваться тестовой версией Публичной кадастровой карты с новой архитектурой, дизайном и интерфейсом, адаптированным для использования на мобильных устройствах.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ГП “Центр ГЗК” пресс-служба ведомства.

Что это дает:

Обеспечивает возможность навигации по карте с названием населенного пункта.

Найти пункт по географическим координатам.

При использовании мобильной версии на карте доступные элементы геолокации.

“Благодаря внедренным изменениям обеспечивается скорость обработки данных, а также удобство поиска необходимой информации”, — говорится в сообщении.