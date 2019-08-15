Укрзализныця планирует закупить топливо на весь 2020 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця планирует в сентябре объявить рамочный тендер на закупку всего объема горючего на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на директора по закупкам АО «Укрзализныця» Сергея Довгаленко.
Читайте также: Укрзализныця в следующем году запустит поезд Киев-Берлин
«Компания открыта к диалогу с надежными поставщиками. Мы призываем участников рынка, большинство из которых уже имеют опыт работы по рамочным соглашениям с другими государственными компаниями, приобщиться к подготовке проекта тендерной документации и предоставить свои предложения», – отметил он.
По результатам круглого стола с нефтетрейдерами участники договорились, что проект рамочного соглашения, подготовленный специалистами Укрзализныци, будет передан на рассмотрение участникам рынка уже в начале сентября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку11 ч. назад - 4038 16
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)12 ч. назад - 11701 15
Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов9 ч. назад - 5069 7
В Британии зарядных станций для электромобилей больше, чем топливных АЗС14 ч. назад - 1305 6
Названы аэропорты с самым дорогим таксиВчера, 12:06 - 2762 4
Что будет в новых договорах на воду10 ч. назад - 12031 3
Как часто украинцы меняют свои автомобили (инфографика)12 ч. назад - 11701 15
Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всего6 ч. назад - 5349
Украинцам готовят индивидуальное декларирование доходов9 ч. назад - 5069 7
Владельцам «еврономеров» дадут последнюю отсрочку11 ч. назад - 4038 16
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца6 ч. назад - 175
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1687 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8048 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1286
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1639