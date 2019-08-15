Укрзализныця планирует закупить топливо на весь 2020 год

Укрзализныця планирует в сентябре объявить рамочный тендер на закупку всего объема горючего на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на директора по закупкам АО «Укрзализныця» Сергея Довгаленко.

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«Компания открыта к диалогу с надежными поставщиками. Мы призываем участников рынка, большинство из которых уже имеют опыт работы по рамочным соглашениям с другими государственными компаниями, приобщиться к подготовке проекта тендерной документации и предоставить свои предложения», – отметил он.

По результатам круглого стола с нефтетрейдерами участники договорились, что проект рамочного соглашения, подготовленный специалистами Укрзализныци, будет передан на рассмотрение участникам рынка уже в начале сентября.