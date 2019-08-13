Украинские школьники будут изучать курс "Финансовая грамотность"

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С 1 сентября ученики 10-11 классов будут изучать курс «Финансовая грамотность» и получат новую учебную программу, учебное пособие.
Об этом сообщают в Министерстве образования.
Эти материалы были созданы Проектом USAID «Трансформация финансового сектора» в сотрудничестве с МОН и ГВУЗ «Университет банковского дела».
Новое пособие состоит из пяти разделов: «Введение в личные финансы», «Финансовая система и финансовые услуги», «Сбережения и инвестиции», «Заимствование и кредит» и «Как себя защитить». Эти учебные материалы полностью учитывают изменения, которые произошли за последние пять лет на международных финансовых рынках и на финансовом рынке Украины.
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«1 сентября украинским школьникам будет предложен курс финансовой грамотности, не уступающий лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с МОН, мы преследовали цель научить следующие поколения украинцев тому, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине», – подчеркнул Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора».
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