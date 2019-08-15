«Гигантская батарейка» Energy Vault привлекла $110 млн от SoftBank (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Vision Fund, который принадлежит SoftBank Group, инвестировал $110 млн в швейцарский стартап Energy Vault, разработавший систему хранения энергии емкостью от 20 до 80 МВт-час.
Energy Vault – система, состоящая из гигантских кранов и бетонных блоков и позволяющая экономить электроэнергию не хуже, чем установка PowerPack от Tesla, но при этом гораздо дешевле.
Инвестиции в Energy Vault являются лишь одним из показателей огромного рынка, который ожидают инвесторы, поскольку энергетические компании тратят миллиарды на возобновляемые источники энергии и хранение.
Как сообщается, например, ScottishPower, коммунальное предприятие в Великобритании, обязуется потратить $7,2 млрд на возобновляемую энергию, модернизацию энергосистем и технологии хранения между 2018 и 2022 гг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранцы массово скупили госдолг Украины - экспертПозавчера, 21:00 - 16482 7
Зарплаты британцев растут самыми быстрыми темпами за 11 летВчера, 13:09 - 924 1
Названы аэропорты с самым дорогим таксиВчера, 12:06 - 1706 1
В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-FiВчера, 20:16 - 154 1
Зарплаты в Украине растут преимущественно у сотрудников высшего звенаВчера, 10:00 - 1476 1
Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцевВчера, 07:17 - 43125
До конца года курс гривны существенно не снизится - банкирыВчера, 09:23 - 3073
Как уровень образования влияет на зарплату в УкраинеВчера, 15:29 - 2949
Каких украинских специалистов ждут в ЕвропеВчера, 11:09 - 2392
Со скольки лет можно оформлять биометрический паспорт ребенкуВчера, 16:42 - 1925
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1500 2
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 7546 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1223
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1545
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 1133 2