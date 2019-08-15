«Гигантская батарейка» Energy Vault привлекла $110 млн от SoftBank (видео)

Vision Fund, который принадлежит SoftBank Group, инвестировал $110 млн в швейцарский стартап Energy Vault, разработавший систему хранения энергии емкостью от 20 до 80 МВт-час.

Energy Vault – система, состоящая из гигантских кранов и бетонных блоков и позволяющая экономить электроэнергию не хуже, чем установка PowerPack от Tesla, но при этом гораздо дешевле.

Инвестиции в Energy Vault являются лишь одним из показателей огромного рынка, который ожидают инвесторы, поскольку энергетические компании тратят миллиарды на возобновляемые источники энергии и хранение.

Как сообщается, например, ScottishPower, коммунальное предприятие в Великобритании, обязуется потратить $7,2 млрд на возобновляемую энергию, модернизацию энергосистем и технологии хранения между 2018 и 2022 гг.