ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

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Пенсионный фонд Украины начал масштабную оцифровку (ретроконверсию) бумажных пенсионных дел.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
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“Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии планируется осуществить до конца сентября 2019 года”, – говорится в сообщении.
Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта «Е-ПЕНСИЯ», который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через вебпортал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения.
Введение электронных пенсионных дел позволит:
Всего в электронный формат необходимо перевести более * 0 млн действующих пенсионных дел*.
Соответствующие работы * планируется завершить до 2024 года *.
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