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ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

Пенсионный фонд Украины начал масштабную оцифровку (ретроконверсию) бумажных пенсионных дел.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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“Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии планируется осуществить до конца сентября 2019 года”, – говорится в сообщении.

Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта «Е-ПЕНСИЯ», который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через вебпортал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения.

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Введение электронных пенсионных дел позволит:

  • Обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела с любого места;
  • создать возможность для оказания услуг независимо от места проживания;
  • использовать высвободившиеся помещения органов Пенсионного фонда Украины;
  • обеспечить сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов.

Всего в электронный формат необходимо перевести более * 0 млн действующих пенсионных дел*.

Соответствующие работы * планируется завершить до 2024 года *.

По материалам Finance.UA
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