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Фонд гарантирования продает помещение банка "Хрещатик" в центре столицы

Фонд гарантирования продает помещение банка "Хрещатик" в центре столицы

ФГВФЛ продает на аукционе бывшее офисное помещение банка “Хрещатик” в центре Киева через электронную систему ProZorro.Продажи.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

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Нежилое здание имеет общую площадь 7499,7 кв.м. и размещено недалеко от метро Крещатик по адресу ул. Прорезная, 8.

Помещению, построенному в середине 20 века, присущи каменные стены и высокие потолки. Здание оборудовано электричеством, системами тепло- и водоснабжения, а рядом располагается тихий сквер.

Аукцион стартует 29 августа 2019 г. в 09:38. Ценовые предложения закончат принимать 29 августа в 16:23.

Начальная цена лота составляет 425,13 млн грн.

По материалам Finance.UA
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