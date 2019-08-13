США назвали самые важные реформы для Украины

К самым главным изменениям, которые должны реализовать в Украине, власти США отнесли реформы правосудия и рынка земли.

Об этом временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор заявил в интервью «Европейской правде».

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«Я поставил бы реформу правосудия на первое место. Нужны новые судьи, новый уровень их квалификации. Судам должны доверять украинские граждане», – заявил Тейлор.

Главным условием, чтобы вернуть доверие к судам, дипломат называет максимальную объективность принимаемых решений, и их основание «на праве, а не на деньгах». На втором месте по важности он назвал земельную реформу.

«Более десяти лет назад, когда я был послом, мы так же говорили о земельной реформе! Это не будет простым решением, но оно необходимо! Это поможет росту экономики, что означает и новые рабочие места, и рост доходов», – добавил Тейлор.