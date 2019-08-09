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УЗ выставила на продажу 73 тысячи тонн металлолома

УЗ выставила на продажу 73 тысячи тонн металлолома

Укрзализныця выставила на продажу через электронную площадку Prozorro.Продажи очередную партию лома черного металла. В частности, компания предлагает 12 лотов весом более 73 тыс. тонн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Начальная стоимость 12 лотов составляет почти 379 млн грн, но в Укрзализныце планируют получить не менее 400 млн грн от продажи этой партии металлолома. Аукционы по предложенным лотам состоятся в течение августа.

В компании отмечают, что пошли навстречу потенциальным покупателям – учли предложения и начинают продажу металлолома по новым условиям. «Отныне мы реализуем металлолом, который уже загружен в вагоны. Кроме того, уменьшили до 50% предоплату, после которой будем начинать отгружать лом (раньше была 100%). А за несвоевременную отгрузку вводим для компании штрафные санкции», – прокомментировал директор по правовым вопросам и имущественной политике Укрзализныци Артур Резник.

Руководство заявляет, что продажа металлолома положительно скажется как на финансовых результатах Укрзализныци, так и на состоянии отечественного профильного рынка.

По материалам Finance.UA
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