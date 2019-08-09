УЗ выставила на продажу 73 тысячи тонн металлолома

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця выставила на продажу через электронную площадку Prozorro.Продажи очередную партию лома черного металла. В частности, компания предлагает 12 лотов весом более 73 тыс. тонн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Читайте также: Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагонов
Начальная стоимость 12 лотов составляет почти 379 млн грн, но в Укрзализныце планируют получить не менее 400 млн грн от продажи этой партии металлолома. Аукционы по предложенным лотам состоятся в течение августа.
В компании отмечают, что пошли навстречу потенциальным покупателям – учли предложения и начинают продажу металлолома по новым условиям. «Отныне мы реализуем металлолом, который уже загружен в вагоны. Кроме того, уменьшили до 50% предоплату, после которой будем начинать отгружать лом (раньше была 100%). А за несвоевременную отгрузку вводим для компании штрафные санкции», – прокомментировал директор по правовым вопросам и имущественной политике Укрзализныци Артур Резник.
Руководство заявляет, что продажа металлолома положительно скажется как на финансовых результатах Укрзализныци, так и на состоянии отечественного профильного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 дней6 ч. назад - 967 9
Литовская компания построила уникальную солнечную электростанцию7 ч. назад - 1347 5
Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)8 ч. назад - 1657 5
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году9 ч. назад - 3311 4
Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова11 ч. назад - 6478 3
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидии7 ч. назад - 26858 1
Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова11 ч. назад - 6478 3
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году9 ч. назад - 3311 4
Toyota изменит имидж автомобилей21 ч. назад - 3202
Налоговая амнистия: экономист рассказал, к чему готовиться украинцам9 ч. назад - 2987 3
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)10 ч. назад - 292
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСПозавчера, 15:34 - 5553 4
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 943
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1264
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 914 2