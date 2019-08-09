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В Украине сократили список профессий, дающих право на выход на пенсию в 50 лет

В Украине сократили список профессий, дающих право на выход на пенсию в 50 лет

В Украине сократили список профессий, дающих право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. В результате часть украинцев будет вынуждена выходить на пенсию позже.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства.

“14 августа 2019 г. на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины” О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2016 № 461”, – говорится в сообщении.

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Из списка специальностей исключили:

  • верховых доменных печей;
  • машинистов тельферов,
  • занятых на горячих участках работ;
  • укладчиков проката, занятых на горячих участках работ.

Ранее работники указанных профессий имели право на пенсию в 50 лет. По новым правилам им придется работать дольше.

Как отмечается, реализация данного постановления позволит оптимизировать списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, и избежать различных подходов к их практическому применению органами, которые назначают и выплачивают пенсии, а также специалистами предприятий, организаций и учреждений.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2019 года *право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.

  • Если такой стаж отсутствует на 1 января 2019 года, то право на пенсию по возрасту человек приобретает по достижении возраста 63 года и при наличии страхового стажа от 16 до 26 лет.
  • Если стаж от 15 до 16 лет – право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 65 лет.
  • Женщины будут выходить на пенсию по достижении 65 лет в 2021 году.
По материалам Finance.UA
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