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В Украине сократили список профессий, дающих право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. В результате часть украинцев будет вынуждена выходить на пенсию позже.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства.
“14 августа 2019 г. на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины” О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2016 № 461”, – говорится в сообщении.
Из списка специальностей исключили:
Ранее работники указанных профессий имели право на пенсию в 50 лет. По новым правилам им придется работать дольше.
Как отмечается, реализация данного постановления позволит оптимизировать списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, и избежать различных подходов к их практическому применению органами, которые назначают и выплачивают пенсии, а также специалистами предприятий, организаций и учреждений.
С 1 января 2019 года *право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.
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