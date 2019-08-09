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"Самсунг Украина" продаст имущество на электронном аукционе

"Самсунг Украина" продаст имущество на электронном аукционе

ГП “СЕТАМ” заключило соглашение с ООО “Самсунг Украина Электроникс Компани” о продаже имущества на электронном аукционе.

Об этом говорится в Прессрелизе компании.

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“ГП “СЕТАМ” продолжает стратегию развития добровольной продажи. Любой может воспользоваться преимуществом крупнейшего электронного аукциона”, – говорится в сообщении.

Сейчас главными пользователями услуги являются банки, которые получили от продаж более 2 млрд грн. Уже выставлено на продажу три лота с офисным оборудованием.

“В OpenMarket быстро растут цены, показатель их составляет 10,7% за всю историю, а после внедрения блокчейна – 17,8%. Уверен, что предложенные Самсунг лоты найдут своего покупателя”, – рассказал генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.

По материалам 1news
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