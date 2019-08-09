Зарплаты тренеров планируют увеличить на 70%

С 1 января 2020 заработные платы тренеров детских и юношеских спортивных школ увеличатся на 20-70%.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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“Такой шаг является составной частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников. Кроме того, он создает основу для реализации другого направления работы – развития детского спорта, в том числе путем развития сети спортивных школ, бассейнов, комплексов и пришкольных спортивных площадок”, – отмечал премьер-министр.

Кроме того, правительство приняло решение о: