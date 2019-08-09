0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Uber анонимизировал телефонные номера в Украине

Uber анонимизировал телефонные номера в Украине

Uber представил в Украине анонимизацию телефоных номеров, благодаря чему пассажир и водитель больше не смогут увидеть личные данные друг друга.

Об этом сообщил Георгий Соколянский, председатель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы.

Читайте также: Uber терпит убытки – выросли в 5 раз

Теперь, когда пассажир и водитель связываются через приложение о поездке с Uber, оба номера будут анонимизованы, то есть они больше не увидят личных контактных данных друг друга.

«Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность», — отметил Соколянский.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Uber
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.