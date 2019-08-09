Uber анонимизировал телефонные номера в Украине

Uber представил в Украине анонимизацию телефоных номеров, благодаря чему пассажир и водитель больше не смогут увидеть личные данные друг друга.

Об этом сообщил Георгий Соколянский, председатель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы.

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Теперь, когда пассажир и водитель связываются через приложение о поездке с Uber, оба номера будут анонимизованы, то есть они больше не увидят личных контактных данных друг друга.

«Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность», — отметил Соколянский.