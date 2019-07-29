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Uber терпит убытки - выросли в 5 раз

Uber терпит убытки - выросли в 5 раз

Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 года достигли $5,2 млрд. Это рекордные квартальные убытки для Uber.

Об этом говорится в отчетности компании.

Причиной этому в компании называют расходы, связанными с IPO. Они составили около 4 млрд. долл.

Если сравнивать с предыдущим кварталом, то убытки Uber выросли в 5 раз.

Ранее сообщалось что Uber уволит около 400 сотрудников по всему миру. Компания Uber Technologies Inc. сокращает треть своего отдела маркетинга во всем мире, так как руководство стремится решить проблемы, связанные с замедлением бизнеса.

Справка Finance.ua

  • Зарплата в сервисе Uber Eats – любой заказ стоит 30 гривен, плюс 6 грн за километр. За каждым районом города закреплен определенный коэффициент, на который умножается оплата за доставку, который составляет от 1,3 до 1,6.
По материалам Finance.UA
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