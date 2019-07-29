Uber терпит убытки - выросли в 5 раз

Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 года достигли $5,2 млрд. Это рекордные квартальные убытки для Uber.

Об этом говорится в отчетности компании.

Причиной этому в компании называют расходы, связанными с IPO. Они составили около 4 млрд. долл.

Если сравнивать с предыдущим кварталом, то убытки Uber выросли в 5 раз.

Ранее сообщалось что Uber уволит около 400 сотрудников по всему миру. Компания Uber Technologies Inc. сокращает треть своего отдела маркетинга во всем мире, так как руководство стремится решить проблемы, связанные с замедлением бизнеса.

Справка Finance.ua