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США могут выйти из Всемирной торговой организации

США могут выйти из Всемирной торговой организации

Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает DW.

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«Мы выйдем, если будем вынуждены. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится», – сказал Трамп.

Год назад Трамп уже угрожал, что США могут выйти из Всемирной торговой организации. В целом он неоднократно критиковал ВТО. В частности, предметом его возмущения становилось то, что Китай в составе организации имеет статус развивающейся страны.

В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта Китай занимает второе место, сразу после США. Однако статус страны в организации дает возможность Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Президент США настаивает на неправомерности этого статуса.

По материалам Deutsche Welle
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