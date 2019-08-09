Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом сообщает DW.
Читайте также: США ужесточат правила получения виз
«Мы выйдем, если будем вынуждены. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится», – сказал Трамп.
Год назад Трамп уже угрожал, что США могут выйти из Всемирной торговой организации. В целом он неоднократно критиковал ВТО. В частности, предметом его возмущения становилось то, что Китай в составе организации имеет статус развивающейся страны.
В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта Китай занимает второе место, сразу после США. Однако статус страны в организации дает возможность Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Президент США настаивает на неправомерности этого статуса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 41309 6
Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагоновВчера, 16:17 - 528 5
Зеленский озвучил новые приоритеты правительстваВчера, 12:00 - 5201 5
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели48 мин. назад - 410 4
Транзит российского газа через Украину могут продлить еще на два года - ДанилишинОколо часа назад - 394 3
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 41309 6
Зеленский озвучил новые приоритеты правительстваВчера, 12:00 - 5201 5
Google избавляется от необходимости вводить паролиВчера, 22:00 - 2698
Нацбанк изменит порядок открытия и закрытия счетов клиентов банковВчера, 13:01 - 1892
Суперзрение будут вживлять прямо в мозг6 ч. назад - 1696
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСВчера, 15:34 - 2526 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 771
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1077
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 783 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7494 2