Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает DW.

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«Мы выйдем, если будем вынуждены. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится», – сказал Трамп.

Год назад Трамп уже угрожал, что США могут выйти из Всемирной торговой организации. В целом он неоднократно критиковал ВТО. В частности, предметом его возмущения становилось то, что Китай в составе организации имеет статус развивающейся страны.

В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта Китай занимает второе место, сразу после США. Однако статус страны в организации дает возможность Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Президент США настаивает на неправомерности этого статуса.