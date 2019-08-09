Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеров

В Виннице кассирша одного из местных отделений банка почти год похищала деньги с карточек пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

К правоохранителям обратились представители банка. Они сообщили, что подозревают кассиршу в хищении средств своих клиентов. Как отмечается, в руководство отделения стали поступать жалобы от клиентов, что с их карточек исчезают деньги в сумме от 500 до 1000 гривен. При этом все пострадавшие снимали пенсии в кассе банка и их обслуживала одна кассирша.

“При проверке выяснилось, что во время проведения операции по снятию средств с карты в кассе работница банка проводила две денежные операции. Пока клиент находился у окна кассы, женщина успевала дважды провести банковскую операцию – снять сумму, необходимую клиенту, и несколько сотен для себя. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила внимательного клиента. Пожилой мужчина заметил, что после снятия наличных в кассе, на его счету остается денег меньше, чем должно быть. С этой проблемой он обратился в администрацию банка. С аналогичной проблемой обратилось еще несколько пенсионеров”, – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли документацию о проведении банковских операций этим работником и направили на экспертизу. Как выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны.

Злоумышленнице объявлено подозрение. Женщину взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 40 000 гривен, которую она внесла.