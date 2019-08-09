Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Виннице кассирша одного из местных отделений банка почти год похищала деньги с карточек пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.
К правоохранителям обратились представители банка. Они сообщили, что подозревают кассиршу в хищении средств своих клиентов. Как отмечается, в руководство отделения стали поступать жалобы от клиентов, что с их карточек исчезают деньги в сумме от 500 до 1000 гривен. При этом все пострадавшие снимали пенсии в кассе банка и их обслуживала одна кассирша.
“При проверке выяснилось, что во время проведения операции по снятию средств с карты в кассе работница банка проводила две денежные операции. Пока клиент находился у окна кассы, женщина успевала дважды провести банковскую операцию – снять сумму, необходимую клиенту, и несколько сотен для себя. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила внимательного клиента. Пожилой мужчина заметил, что после снятия наличных в кассе, на его счету остается денег меньше, чем должно быть. С этой проблемой он обратился в администрацию банка. С аналогичной проблемой обратилось еще несколько пенсионеров”, – говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли документацию о проведении банковских операций этим работником и направили на экспертизу. Как выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны.
Злоумышленнице объявлено подозрение. Женщину взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 40 000 гривен, которую она внесла.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 41576 7
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели48 мин. назад - 565 5
Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагоновВчера, 16:17 - 536 5
Зеленский озвучил новые приоритеты правительстваВчера, 12:00 - 5217 5
Транзит российского газа через Украину могут продлить еще на два года - ДанилишинОколо часа назад - 424 3
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 41576 7
Зеленский озвучил новые приоритеты правительстваВчера, 12:00 - 5217 5
Google избавляется от необходимости вводить паролиВчера, 22:00 - 2711
Нацбанк изменит порядок открытия и закрытия счетов клиентов банковВчера, 13:01 - 1903
Суперзрение будут вживлять прямо в мозг6 ч. назад - 1727
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСВчера, 15:34 - 2514 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 771
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1077
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 782 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7493 2