Минфин уменьшил объемы долговых облигаций: бюджет получил меньше 2 млрд грн

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Во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа, который состоялся 13 августа, Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минфина.
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Отмечается, что уменьшение объемов поступлений от продажи государственных облигаций произошло параллельно со снижением процентных ставок по государственному долгу. Так, однолетние ОВГЗ продали со ставкой 16,18% (ставка снизилась на 0,1 процентного пункта), 2-летние ОВГЗ продали со ставкой 16,52% годовых (снизили доходность на 0,23 процентного пункта).
«Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения», – сообщили в пресс-службе Минфина.
Стоит отметить, что высокие объемы продаж ОВГЗ в прошлом способствовали тому, что в экономику Украины привлекались большие объемы иностранной валюты. В частности, из-за того, что украинские долговые облигации пользовались большим спросом среди иностранных инвесторов.
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