0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Минфин уменьшил объемы долговых облигаций: бюджет получил меньше 2 млрд грн

Минфин уменьшил объемы долговых облигаций: бюджет получил меньше 2 млрд грн

Во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа, который состоялся 13 августа, Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 1,96 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минфина.

Читайте также: Минфин автоматизирует составление госбюджета

Отмечается, что уменьшение объемов поступлений от продажи государственных облигаций произошло параллельно со снижением процентных ставок по государственному долгу. Так, однолетние ОВГЗ продали со ставкой 16,18% (ставка снизилась на 0,1 процентного пункта), 2-летние ОВГЗ продали со ставкой 16,52% годовых (снизили доходность на 0,23 процентного пункта).

«Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения», – сообщили в пресс-службе Минфина.

Стоит отметить, что высокие объемы продаж ОВГЗ в прошлом способствовали тому, что в экономику Украины привлекались большие объемы иностранной валюты. В частности, из-за того, что украинские долговые облигации пользовались большим спросом среди иностранных инвесторов.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.