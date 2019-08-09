Государственное финансирование будут получать 11 партий: названы суммы

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности.

Об этом агентству сообщили в НАПК.

Согласно результатам внеочередных парламентских выборов, государственное финансирование получат партии “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, Всеукраинское объединение “Батькивщина”, “Европейская солидарность”, “Голос”, “Радикальная партия Олега Ляшко”, “Сила и честь”, “Оппозиционный блок”, “Украинская стратегия Гройсмана”, “Партия Шария” и Всеукраинское объединение “Свобода”.

В НАПК сообщили, что все эти партии выполнили условия для получения средств из госбюджета, в частности, открыли гривневые счета в банках. Средства им будут предоставляться с 1 января 2020 года.

Общая сумма государственного финансирования партий зависит от размера прожиточного минимума и явки на выборах. Согласно данным ЦИК, явка на последних парламентских выборах составила 14,7 миллиона избирателей. Каждый голос предусматривает финансирование в размере в два процента от прожиточного минимума (38,42 гривны).

Кроме того, партии будут получать дополнительные средства, если в своем составе будут иметь треть женщин.

По предварительным подсчетам общественного движения “Честно”, общий бюджет госфинансирования партий в 2020 году достигнет 565,5 миллиона гривен.