Porsche презентовала гибридный Cayenne (фото)

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Компания Porsche представила новые гибридные модификации кроссовера Cayenne и кросс-купе Cayenne Coupe, получившие названия Turbo S E-Hybrid. Новинки стали самыми мощными версиями модели в ее истории.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Sport Turbo S E-Hybrid оснастили гибридной силовой установкой, которой комплектуется топовая версия Panamera. В ее состав входит 550-сильный четырехлитровый двигатель V8 с двумя турбинами и электрический мотор мощностью 136 лошадиных сил. В сумме агрегаты выдают 680 л. с. и 900 Н·м крутящего момента.
Электромотор питается от блока литийионных аккумуляторов, расположенных между ДВС и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Батареи позволяют проезжать исключительно на электротяге до 40 километров.
Кроссоверы способны с места ускоряться до первой «сотни» за 3,8 сек., а их максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 295 км в час.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Sport Turbo S E-Hybrid в базовой комплектации имеют активную систему подавления кренов кузова, адаптивную пневматическую подвеску PASM, керамические тормозные механизмы, а также спортивные сиденья с электрическими регулировками в 18 направлениях.
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