Экспорт через порты в Украине увеличился на 22%

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За 2019 год морские порты Украины увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 85,5 млн тонн, а уровень экспорта увеличился более чем на 22%.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
“За семь месяцев 2019 г. морские порты Украины обработали 85,5 млн тонн грузов, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года”, – указали в администрации портов.
Лидерами по темпам роста объемов перевалки стали хлебные грузы, составившие 28,3 млн тонн (на 35% больше), и руда, отметка которой выросла до 30% – ее объем составлял около 20,2 млн тонн.
Основой положительной динамики увеличения перевалки грузов в морских портах Украины, как отмечается, остается экспорт продукции украинских предприятий за границу.
“За отчетный период он вырос более чем на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост в 4,4%, а транзит сократился на 11,2%”, – добавили в АМПУ.
Почти на 430 тыс. тонн увеличилась обработка химических и минеральных удобрений. Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +91 тыс. TEU (+20%) за первые семь месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
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