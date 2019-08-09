Экспорт через порты в Украине увеличился на 22%

За 2019 год морские порты Украины увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 85,5 млн тонн, а уровень экспорта увеличился более чем на 22%.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

“За семь месяцев 2019 г. морские порты Украины обработали 85,5 млн тонн грузов, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года”, – указали в администрации портов.

Лидерами по темпам роста объемов перевалки стали хлебные грузы, составившие 28,3 млн тонн (на 35% больше), и руда, отметка которой выросла до 30% – ее объем составлял около 20,2 млн тонн.

Основой положительной динамики увеличения перевалки грузов в морских портах Украины, как отмечается, остается экспорт продукции украинских предприятий за границу.

“За отчетный период он вырос более чем на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост в 4,4%, а транзит сократился на 11,2%”, – добавили в АМПУ.

Почти на 430 тыс. тонн увеличилась обработка химических и минеральных удобрений. Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +91 тыс. TEU (+20%) за первые семь месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.