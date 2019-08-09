Межбанк: что будет раскачивать котировки

Вторник на валютном рынке пройдет очень динамично и с общим настроем на раскачку котировок. Причем не только в сторону их роста. Основными причинами такой ситуации являются всего три, но очень весомых фактора:

1) Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Сегодня аукцион, и предлагаемых чиновниками облигаций по номиналу всего на 3 млрд гривен – явно на всех желающих не хватит. Тем более, что сроки этих бумаг одни из самых популярных среди нерезидентов – 182 дня (полгода), 329 дней (фактически год) и 826 дней (более 2-х лет). Минфиновцы рассчитывают создать серьезную конкуренцию на этом аукционе и на этом снизить стоимость таких привлечений для бюджета. Для валютного рынка с одной стороны – низкие объемы аукциона приведут к уменьшению предложения валюты на межбанке (нерезидентам нет необходимости продавать много валюты под этот аукцион), с другой – приведет в волатильности курса. Часть иностранцев, кто “пролетит” с аукционом захотят сразу “вернуться в доллар”, что создаст спрос на валюту во второй половине дня и может существенно покачать курс;

2) Хозяйственные операции крупных клиентов и предстоящие бюджетные платежи. Экспортеры “напуганы” падением котировок межбанка последнего месяца и настроены активно бороться по курсу в сторону его роста. С другой стороны – им необходимо финансировать свою текущую гривневую деятельность, что не дает им возможности долго “упираться” по курсу и заставляет активно продавать валюту. Боязнь дальнейшего снижения котировок – делает их более сговорчивыми на межбанке, а приближение сроков уплаты налогов и авансов персоналу только усиливает эту тенденцию. А импортеры сейчас пользуются моментом и стараются закрывать свои текущие валютные контракты только на минимальных котировках. Все это психологически поддерживает гривну на межбанке, но периодически приводит к ситуативным перекосам спроса и предложения на торгах в моменты выхода на рынок крупнейших игроков;

3) Действия Нацбанка и спекулянтов. Со спекулянтами все просто. На таком рынке они будут работать «в две стороны» с попытками покачать курс в моменты ситуативных перекосов спроса и предложения.

А вот с НБУ сложнее… В случае ситуативного излишка предложения доллара — мы снова увидим на торгах регулятора с выкупом доллара через “тихий” Matching. Но для формирования тренда на межбанке и главное – курсообразования – чрезвычайно важна цена выкупа этого излишка Нацбанком. Именно это и будет формировать ценники на торгах и опосредованно влиять и на наличный рынок.

Но в целом – выходы регулятора на торги с выкупом доллара удержат его котировки от обвала на межбанке даже в случае существенного роста предложения валюты.

Обменки продолжат работать «с оборота» и частично останутся заложником поведения межбанка. Но отталкиваться при выставлении котировок финансисты будут все же от реального спроса и предложения на валюту.

За счет проведения аукциона по размещению ОВГЗ «Минфин» на сегодня прогнозирует объемы торгов в пределах 410-430 млн долларов при совершении до 540-600 сделок и коридор по доллару 25,05-25,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,19 / 25,22

евро – 28,26 / 28,28

российский рубль – 0,3836 / 0,3843

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