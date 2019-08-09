Большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой"

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Большинство британцев считают, что премьер-министр Борис Джонсон должен вывести Британию из Евросоюза “любой ценой”, даже если это предусматривает приостановление работы парламента.
Таковы результаты опроса общественного мнения, сообщает Reuters.
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Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему достичь изменения соглашения о выходе из Брюсселем или нет.
54% респондентов выразили согласие с утверждением: “Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановку работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами”.
Остальные 46% не согласны с таким утверждением.
Всего ответы давали 1645 респондентов, кроме тех, кто не имел определенного мнения по этому вопросу.
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