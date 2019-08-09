Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗ

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На сайте государственных закупок появился тендер на приобретение Национальной гвардией Украины специализированных вахтовых автомобилей. Предполагается, что это будут машины, построенные на шасси МАЗ или любом другом схожем и отвечающем всем требованиям. Государство потратит на закупку почти 63 млн грн.
Главным образом требуется, чтобы шасси соответствовало требованиям. Так, транспортное средство должно быть бескапотным с 2-3 местной кабиной, иметь колесную формулу 4х2, колесную базу не меньше 4100 мм, монтажную длину рамы не менее 5800 мм, двигатель мощностью не менее 130 л.с. стандарта Евро-2 или выше, грузоподъемность не менее 5450 кг, полную массу не более 10100 кг, объем топливного бака не менее 200 л, размер колес не менее R20.
Кузов-фургон должен быть оборудован не менее 26 мягкими сиденьями, с возможностью регулировки угла наклона спинки, системами отопления и кондиционирования воздуха, ЖК-телевизором диагональю не менее 24-32 дюйма, а также рабочим столом с розеткой для подключения компьютера (ноутбука).
Кроме того, в фургоне должны быть отсеки для размещения противоударных щитов типа Форт-ЩПА. На все окна кузов-фургона предусматривается установление защитных решеток с тканой металлической сетки (с возможностью их быстрого демонтажа).
Ожидаемая стоимость контракта 62 810 000 гривен. Начало аукциона 12 августа.
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