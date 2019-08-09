0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗ

Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗ

На сайте государственных закупок появился тендер на приобретение Национальной гвардией Украины специализированных вахтовых автомобилей. Предполагается, что это будут машины, построенные на шасси МАЗ или любом другом схожем и отвечающем всем требованиям. Государство потратит на закупку почти 63 млн грн.

Главным образом требуется, чтобы шасси соответствовало требованиям. Так, транспортное средство должно быть бескапотным с 2-3 местной кабиной, иметь колесную формулу 4х2, колесную базу не меньше 4100 мм, монтажную длину рамы не менее 5800 мм, двигатель мощностью не менее 130 л.с. стандарта Евро-2 или выше, грузоподъемность не менее 5450 кг, полную массу не более 10100 кг, объем топливного бака не менее 200 л, размер колес не менее R20.

Кузов-фургон должен быть оборудован не менее 26 мягкими сиденьями, с возможностью регулировки угла наклона спинки, системами отопления и кондиционирования воздуха, ЖК-телевизором диагональю не менее 24-32 дюйма, а также рабочим столом с розеткой для подключения компьютера (ноутбука).

Кроме того, в фургоне должны быть отсеки для размещения противоударных щитов типа Форт-ЩПА. На все окна кузов-фургона предусматривается установление защитных решеток с тканой металлической сетки (с возможностью их быстрого демонтажа).

Ожидаемая стоимость контракта 62 810 000 гривен. Начало аукциона 12 августа.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.