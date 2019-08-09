Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗ

На сайте государственных закупок появился тендер на приобретение Национальной гвардией Украины специализированных вахтовых автомобилей. Предполагается, что это будут машины, построенные на шасси МАЗ или любом другом схожем и отвечающем всем требованиям. Государство потратит на закупку почти 63 млн грн.

Главным образом требуется, чтобы шасси соответствовало требованиям. Так, транспортное средство должно быть бескапотным с 2-3 местной кабиной, иметь колесную формулу 4х2, колесную базу не меньше 4100 мм, монтажную длину рамы не менее 5800 мм, двигатель мощностью не менее 130 л.с. стандарта Евро-2 или выше, грузоподъемность не менее 5450 кг, полную массу не более 10100 кг, объем топливного бака не менее 200 л, размер колес не менее R20.

Кузов-фургон должен быть оборудован не менее 26 мягкими сиденьями, с возможностью регулировки угла наклона спинки, системами отопления и кондиционирования воздуха, ЖК-телевизором диагональю не менее 24-32 дюйма, а также рабочим столом с розеткой для подключения компьютера (ноутбука).

Кроме того, в фургоне должны быть отсеки для размещения противоударных щитов типа Форт-ЩПА. На все окна кузов-фургона предусматривается установление защитных решеток с тканой металлической сетки (с возможностью их быстрого демонтажа).

Ожидаемая стоимость контракта 62 810 000 гривен. Начало аукциона 12 августа.