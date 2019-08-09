Британцы подготовились к Brexit на 4,3 млрд евро — исследование

Около 800 тыс. британцев потратили 4,3 млрд евро на создание запасов продуктов питания, напитков и лекарств на случай проблем с поставками из-за хаотичного выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом пишет EUobserver со ссылкой на исследование британской финансовой компании Premium Credit.

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“Британцы пострадают больше всех. Мы [Евросоюз] хорошо подготовлены”, – цитирует издание главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В британском правительстве признали нереальность сроков Brexit.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.