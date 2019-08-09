Области с самым плохим качеством газа (инфографика)

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В июле жителям Львовской области поставлялся газ с наименьшей теплотой сгорания – 8076-8954 ккал/куб. м.
Об этом свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз”.
По данным компании, низкая теплота сгорания газа в июле была в следующих областях:
Самая высокая теплота сгорания газа в июле была в областях:
По данным Укртрансгаза, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле, составляет 8252 ккал/куб. м (при норме стандарта 7600 ккал/куб. м).
Самые высокие и самые низкие цены на природный газ для населения по регионам в августе:
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