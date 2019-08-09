Области с самым плохим качеством газа (инфографика)

В июле жителям Львовской области поставлялся газ с наименьшей теплотой сгорания – 8076-8954 ккал/куб. м.

Об этом свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз”.

По данным компании, низкая теплота сгорания газа в июле была в следующих областях:

Луганской (8147-9023 ккал/куб. м),

Харьковской (8217-9098 ккал/куб. м),

Закарпатской (8217-9109 ккал/куб. м).

Самая высокая теплота сгорания газа в июле была в областях:

Ивано-Франковской (8408-9308 ккал/куб. м),

Черновицкой (8364-9264 ккал/куб. м),

Донецкой (8342-9241 ккал/куб. м).

По данным Укртрансгаза, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле, составляет 8252 ккал/куб. м (при норме стандарта 7600 ккал/куб. м).

Справка Finance.ua:

Самые высокие и самые низкие цены на природный газ для населения по регионам в августе:

Николаев – АО «Николаевгаз» – 6789,09 грн/тыс. куб.м,

Винницкая область – ООО «Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м,

«Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м, Ровно, АО «Ровногаз» – 6783,09 грн/тыс.куб.м.