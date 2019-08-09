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Области с самым плохим качеством газа (инфографика)

Области с самым плохим качеством газа (инфографика)

В июле жителям Львовской области поставлялся газ с наименьшей теплотой сгорания – 8076-8954 ккал/куб. м.

Об этом свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз”.

По данным компании, низкая теплота сгорания газа в июле была в следующих областях:

  • Луганской (8147-9023 ккал/куб. м),
  • Харьковской (8217-9098 ккал/куб. м),
  • Закарпатской (8217-9109 ккал/куб. м).

Самая высокая теплота сгорания газа в июле была в областях:

  • Ивано-Франковской (8408-9308 ккал/куб. м),
  • Черновицкой (8364-9264 ккал/куб. м),
  • Донецкой (8342-9241 ккал/куб. м).

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По данным Укртрансгаза, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле, составляет 8252 ккал/куб. м (при норме стандарта 7600 ккал/куб. м).

Справка Finance.ua:

Самые высокие и самые низкие цены на природный газ для населения по регионам в августе:

  • Николаев – АО «Николаевгаз» – 6789,09 грн/тыс. куб.м,
  • Винницкая область – ООО «Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м,
  • Ровно, АО «Ровногаз» – 6783,09 грн/тыс.куб.м.
  • Киев, АО «Киевгаз» – 6166, 77 грн/тыс.куб.м,
  • Кременчуг, АО «Кременчуггаз» – 6176,73 грн/тыс. куб.м,
  • Харьков, АО «Харьковгоргаз» – 6235,41 грн/тыс. куб.м.
По материалам Finance.UA
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