Показано, как будет выглядеть современный УАЗик

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ульяновский автомобильный завод прекратил выпускать внедорожник УАЗ-469 в 2002 году. Его преемником можно считать UAZ Hunter. Однако, многие автомобилисты хотят, чтобы УАЗ возобновил выпуск своей легендарной модели. Промышленный дизайнер Андрей Фандюхин даже показал, как может выглядеть современный УАЗ-469.
Проект Фандюхина называется UAZ Bor. Внедорожник имеет рамную конструкцию. Он сохранил некоторые элементы старого «УАЗа», но получил много современных дизайнерских решений.
Обратите внимание на круглые фары, горизонтальную решетку радиатора, колесные арки, задние фонари, двери и крышу. Они явно имеют сходство с традиционным УАЗ-469.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Государство возьмется за IT-шников - экспертПозавчера, 21:01 - 12325 14
Водителей ждет еще одно нововведение при получении правВчера, 10:30 - 49271 4
Иностранцы массово скупили госдолг Украины - экспертВчера, 21:00 - 2076 2
Франция официально закрыла проект дороги на солнечных батареяхВчера, 02:06 - 924 2
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1078 2
Водителей ждет еще одно нововведение при получении правВчера, 10:30 - 49271 4
Пик выплат по госдолгу близко: эксперты сообщили, что будет с гривнейВчера, 14:00 - 9542
Эксперт назвала 4 востребованные професии, для которых нужно высшее образованиеВчера, 16:00 - 4743
В этом году уже более 80 тысяч авто переоборудовали для работы на газуВчера, 07:01 - 2631
Иностранцы массово скупили госдолг Украины - экспертВчера, 21:00 - 2076 2
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1078 2
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 7010 4
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1145
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1466
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 1075 2