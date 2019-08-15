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Показано, как будет выглядеть современный УАЗик

Показано, как будет выглядеть современный УАЗик

Ульяновский автомобильный завод прекратил выпускать внедорожник УАЗ-469 в 2002 году. Его преемником можно считать UAZ Hunter. Однако, многие автомобилисты хотят, чтобы УАЗ возобновил выпуск своей легендарной модели. Промышленный дизайнер Андрей Фандюхин даже показал, как может выглядеть современный УАЗ-469.

Удобные карты для водителей

Проект Фандюхина называется UAZ Bor. Внедорожник имеет рамную конструкцию. Он сохранил некоторые элементы старого «УАЗа», но получил много современных дизайнерских решений.

Обратите внимание на круглые фары, горизонтальную решетку радиатора, колесные арки, задние фонари, двери и крышу. Они явно имеют сходство с традиционным УАЗ-469.

По материалам autonews.ua
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