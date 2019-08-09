Власти США не планируют девальвировать доллар

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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По словам американского лидера, США не нужна девальвация доллара в ответ на ослабление юаня.
На этой неделе Центральный банк Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар США. Это минимальное значение курса с 2008 года.
“У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира”, – отметил Трамп.
Вместе с тем президент США добавил, что если Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.
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