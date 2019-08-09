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Власти США не планируют девальвировать доллар

Власти США не планируют девальвировать доллар

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По словам американского лидера, США не нужна девальвация доллара в ответ на ослабление юаня.

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На этой неделе Центральный банк Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар США. Это минимальное значение курса с 2008 года.

“У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира”, – отметил Трамп.

Вместе с тем президент США добавил, что если Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставки, это автоматически несколько снизит курс доллара, ослабив давление на экспортеров.

По материалам РБК-Украина
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