Китай стабилизировал юань после обвинений США

Китай принял меры для сдерживания ослабления юаня, позволив мировым финансовым рынкам несколько стабилизироваться после распродажи 5 августа.

Об этом пишет Bloomberg.

Народный банк Китая 6 августа установил более сильный ежедневный справочный курс, чем ожидали аналитики, и объявил о планах размещения юаневых облигаций в Гонконге.

Эти меры, объявленные после того, как США назвали Китай валютным манипулятором, помогли юаню вырасти на 0,2% после максимального с 2015 года падения накануне.

Центробанк также опроверг обвинения в манипулировании юанем.

Регулятор также сообщил, что продаст короткие облигации на 30 миллиардов юаней (4,2 миллиарда долларов) в Гонконге 14 августа. Такой шаг, как правило, абсорбирует ликвидность на офшорном рынке, делая “шорты” по юаню более дорогостоящими.