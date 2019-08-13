Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.

Читайте также: Самые богатые люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Первое место заняла американская семья Уолтон. Они владеют сетью супермаркетов Walmart. Состояние семьи Уолтон оценивается в 190,5 млрд долларов.

Второе место заняла семья Марс, владеющая одноименной компанией по производству шоколада. Их состояние составляет 126,5 млрд долларов.

На третьем месте братья Чарльз и Дэвид Кохи, которые руководят нефтехимической компании Koch Industries, они обладают 124,5 млрд долларов.

На четвертом месте оказалась династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии – 100 млрд долларов.

Пятое место заняли Ален и Жерар Вертхаймер, которым принадлежит дом Chanel. Их состояние оценивают в 57,6 млрд долларов.