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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.

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Первое место заняла американская семья Уолтон. Они владеют сетью супермаркетов Walmart. Состояние семьи Уолтон оценивается в 190,5 млрд долларов.

Второе место заняла семья Марс, владеющая одноименной компанией по производству шоколада. Их состояние составляет 126,5 млрд долларов.

Карты для тех, кто много тратит

На третьем месте братья Чарльз и Дэвид Кохи, которые руководят нефтехимической компании Koch Industries, они обладают 124,5 млрд долларов.

На четвертом месте оказалась династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии – 100 млрд долларов.

Пятое место заняли Ален и Жерар Вертхаймер, которым принадлежит дом Chanel. Их состояние оценивают в 57,6 млрд долларов.

По материалам Сегодня
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