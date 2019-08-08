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Toyota займется созданием сервисных роботов

Toyota займется созданием сервисных роботов

К тренду внедрения робототехники в повседневную жизнь людей подключается японская автомобилестроительная корпорация Toyota.

Компания объявила о совместной разработке так называемых сервисных роботов вместе с ИИ-компанией Preferred Networks.

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На первом этапе взаимодействие будет построено вокруг тест-драйва роботов, которые Toyota видит в качестве компаньонов для престарелых — Human Support Robots. Около десятка возьмет в аренду Preferred Networks и на протяжении двух лет выдаст рекомендации о том, как и что можно улучшить.

“Наша цель — впервые в мире реализовать практическое внедрение сервисных роботов”, – говорит Тору Нишикава, глава Preferred Networks.

HSR уже “работают” в 49 различных организациях, но большинство из них — больницы и реабилитационные центры. В Toyota надеются, что опыт Preferred Networks в машинном обучении сделает роботов полезнее.

По материалам Комментарии
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