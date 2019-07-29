Mercedes-Benz раздаст по 3000 евро владельцам дизельных авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компенсация позволит владельцам таких машин установить фильтры для уменьшения вредных выбросов. Предложение действительно только в Германии.
Daimler предлагает владельцам дизельных автомобилей Mercedes-Benz в Германии субсидию в размере 3000 евро на модернизацию выхлопных фильтров.
Обновление старых загрязняющих дизельных транспортных средств позволит их владельцам избежать запрета на въезд в центр городов.
Автопроизводители были вынуждены рассмотреть возможность модернизации систем очистки выхлопов на старых автомобилях после того, как с прошлого года немецкие города начали запрещать проезд дизельных транспортных средств в центральные части.
Для обработки заявок на субсидии Daimler на этой неделе запустил веб-сайт.
Первый комплект для модернизации автомобилей Mercedes с дизельными двигателями Евро-5, включая наиболее распространенные модели E 220 и E 250, был разработан компанией Dr Pley SCR Technology. Вместе с установкой комплект стоит около 3000 евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - экспертВчера, 08:04 - 7663 12
НБУ с начала года купил на межбанке $3 миллиардаВчера, 08:49 - 581 7
У Зеленского анонсировали нововведения для ФЛПВчера, 16:03 - 4246 5
Нацполиция расследует миллиардные махинации на строительстве Большой Окружной дорогиВчера, 09:14 - 1025 4
Ericsson и Vodafone запустили 5G в ГерманииВчера, 23:31 - 127 2
Американский банк простил клиентам все долгиВчера, 11:11 - 8608 2
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - экспертВчера, 08:04 - 7663 12
У Зеленского анонсировали нововведения для ФЛПВчера, 16:03 - 4246 5
В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к долларуВчера, 12:10 - 2855 2
Клиенты ПриватБанка в июле оставили миллион "на чай"Вчера, 14:43 - 1953 2
Huawei представила операционную систему Harmony OSВчера, 14:10 - 186
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Позавчера, 12:10 - 509
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 383 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5973
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1942