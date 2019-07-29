Mercedes-Benz раздаст по 3000 евро владельцам дизельных авто

Компенсация позволит владельцам таких машин установить фильтры для уменьшения вредных выбросов. Предложение действительно только в Германии.

Daimler предлагает владельцам дизельных автомобилей Mercedes-Benz в Германии субсидию в размере 3000 евро на модернизацию выхлопных фильтров.

Обновление старых загрязняющих дизельных транспортных средств позволит их владельцам избежать запрета на въезд в центр городов.

Автопроизводители были вынуждены рассмотреть возможность модернизации систем очистки выхлопов на старых автомобилях после того, как с прошлого года немецкие города начали запрещать проезд дизельных транспортных средств в центральные части.

Для обработки заявок на субсидии Daimler на этой неделе запустил веб-сайт.

Первый комплект для модернизации автомобилей Mercedes с дизельными двигателями Евро-5, включая наиболее распространенные модели E 220 и E 250, был разработан компанией Dr Pley SCR Technology. Вместе с установкой комплект стоит около 3000 евро.