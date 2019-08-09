Кнопочный телефон Nokia 105 поступает в продажу (видео)

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В конце июля компания HMD Global анонсировала новый кнопочный телефон Nokia 105 (2019), который уже поступает в продажу.
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Nokia 105 получил экран диагональю 1,77 дюйма разрешением 160 х 120 пикселей, программную платформу Nokia Series 30+, 4 МБ ОЗУ и столько же флэш-памяти, FM-радио, фонарик, два слота для SIM-карт, разъем 3,5 мм, а также аккумулятор на 800 мА•ч , который позволит вести разговор до 14 часов и держать заряд до 25 дней в режиме ожидания.
Обновленный Nokia 105 доступен в синем, черном и розовом цветах по цене 13 евро.
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