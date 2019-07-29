Дисплей с отверстием и тройной камерой: анонс смартфона Motorola One Action

В скором времени ожидается расширение модельного ряда смартфонов Motorola, предлагающихся в рамках инициативы Android One.

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Согласно имеющейся информации, смартфон Motorola One Action получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и сквозное отверстие для фронтальной камеры в верхнем левом углу экрана. Там разместилась камера для автопортретов на базе 12,6-мегапиксельного сенсора.

На задней панели можно увидеть тройную основную камеру. Известно, что два модуля из трёх (в том числе, главный) тоже содержат 12,6-мегапиксельные сенсоры. Один из модулей является сверхширокоугольным.

Как ожидается, устройство будет оснащено процессором Exynos 9609. Потребители смогут выбрать одну из трёх конфигураций памяти: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Ёмкость батареи составит 3500 мАч. Аппарат получит версию Android One на базе Android 9 Pie.

Примерные сроки официальной презентации и ориентировочная цена смартфона Motorola One Action пока не сообщаются.