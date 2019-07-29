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Укрпочта повысит некоторые тарифы

Укрпочта повысит некоторые тарифы

Укрпочта повысит некоторые тарифы с 1 января 2020 года. Планирует повысить стоимость услуг доставки подписных изданий сотрудниками Укрпочты.

Проект приказа Министерства инфраструктуры обнародован на сайте ведомства 9 августа.

В ведомстве сообщили, что до 70% себестоимости услуги доставки газет и журналов формирует именно заработная плата почтальонов.

Справка Finance.ua

  • «Укрпочта» установила 5 тысяч платежных терминалов в почтовых отделениях по всей Украине.
  • В июне 2019 года через POS-терминалы было осуществлено 206,6 тыс. безналичных операций на сумму более 92,5 млн грн.
  • Ежемесячно количество безналичных платежей через POS-терминалы в почтовых отделениях растет.
По материалам Finance.UA
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