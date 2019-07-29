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Укрпочта повысит некоторые тарифы с 1 января 2020 года. Планирует повысить стоимость услуг доставки подписных изданий сотрудниками Укрпочты.
Проект приказа Министерства инфраструктуры обнародован на сайте ведомства 9 августа.
В ведомстве сообщили, что до 70% себестоимости услуги доставки газет и журналов формирует именно заработная плата почтальонов.
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