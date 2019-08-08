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Экономика Великобритании сократилась впервые с 2012 года

Экономика Великобритании сократилась впервые с 2012 года

В период с апреля по июнь экономика Великобритании сократилась на 0,2% – это худший показатель с 2012 года.

Об этом сообщило Управление национальной статистики Великобритании.

Неожиданное сокращение произошло после ускорения экономического роста в первые три месяца года из-за накопления запасов в связи с Brexit.

“Объем производства снизился после сильного старта в начале года, когда производство было перенесено на более ранний срок от начальной даты выхода Великобритании из ЕС”, – сказал Кент-Смит, представитель государственного Офиса национальной статистики Великобритании.

Он добавил, что “часто доминирующий сектор услуг практически не дает роста”.

Экономисты не прогнозировали спад в экономике во втором квартале, но ожидали его стагнацию консенсус-прогнозом роста в 0%.

Экономика показала рост на 0,5% в первом квартале после того, как запасы производителей накануне Brexit помогли увеличить производство.

Сокращение экономики впервые с 2012 года повышает риск того, что Великобритания может войти в техническую рецессию.

По материалам Европейская правда
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