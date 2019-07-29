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Что делать, если украден паспорт

Что делать, если украден паспорт

Если вы заметили, что у вас украли паспорт, не отчаивайтесь. Следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже.

Вам выдадут справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Эти документы подтвердят факт кражи паспорта.

Что делать, если украли документы

В случае если, украден паспорт-книжечка – нужно обратиться в территориальное подразделение государственной миграционной службы по месту регистрации, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Документы, которые понадобятся:

  • Заявление о потере или краже паспорта образца 1994 г.
  • Выписка из Единого регистра досудебных расследований.
  • Справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев).
  • Решение суда об установлении личности (для лиц, личность которых не была установлена по результатам проведения процедуры установления личности).
  • Документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты.
  • Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, но только при наличии таких документов – о месте проживания, рождении детей, изменении имени, браке или расторжении брака, а также справка о присвоении ИНН.
  • Фотография размером 10х15 см.
По материалам Finance.UA
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