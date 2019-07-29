Что делать, если украден паспорт

Если вы заметили, что у вас украли паспорт, не отчаивайтесь. Следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже.

Вам выдадут справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Эти документы подтвердят факт кражи паспорта.

В случае если, украден паспорт-книжечка – нужно обратиться в территориальное подразделение государственной миграционной службы по месту регистрации, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Документы, которые понадобятся:

Заявление о потере или краже паспорта образца 1994 г.

Выписка из Единого регистра досудебных расследований.

Справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев).

Решение суда об установлении личности (для лиц, личность которых не была установлена по результатам проведения процедуры установления личности).

Документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, но только при наличии таких документов – о месте проживания, рождении детей, изменении имени, браке или расторжении брака, а также справка о присвоении ИНН .