Белый дом перенес выдачу лицензий для работы с Huawei

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Администрация президента США отложила на неопределенный срок выдачу лицензий американским компаниям, которые хотят работать с оборудованием китайской компании Huawei.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Белый дом откладывает решение в отношении лицензий, необходимых американским компаниям для ведения бизнеса с Huawei, после того, как Китай заявил, что прекращает закупку американских сельскохозяйственных товаров», – говорится в публикации.
Американский бизнес требует специальной лицензии на поставку товаров Huawei после того, как министерство торговли США внесло в мае Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.
Как сообщалось, компанию обвиняют, в частности, в краже технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американского правительства привели к тому, что многие IT-компаний прекратили сотрудничество с китайским концерном.
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