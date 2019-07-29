Белый дом перенес выдачу лицензий для работы с Huawei

Администрация президента США отложила на неопределенный срок выдачу лицензий американским компаниям, которые хотят работать с оборудованием китайской компании Huawei.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Белый дом откладывает решение в отношении лицензий, необходимых американским компаниям для ведения бизнеса с Huawei, после того, как Китай заявил, что прекращает закупку американских сельскохозяйственных товаров», – говорится в публикации.

Американский бизнес требует специальной лицензии на поставку товаров Huawei после того, как министерство торговли США внесло в мае Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как сообщалось, компанию обвиняют, в частности, в краже технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американского правительства привели к тому, что многие IT-компаний прекратили сотрудничество с китайским концерном.