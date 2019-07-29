За семь месяцев инфляция в Венесуэле достигла 1600%

Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года – почти 1600 процентов.

Такие данные обнародовал постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития. Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства.

Читайте также: В парламенте Венесуэлы оценили госдолг страны минимум в $160 миллиардов

Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы.

“Гиперинфляция сохраняется, а снижение показателей напрямую связано с падением спроса (на товары и услуги) на 35% в течение года”, – так прокомментировал полученные данные член комитета Альфонсо Маркина.