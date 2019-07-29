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Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

На соотношение пары гривна/доллар в Украине влияют преимущественно отечественные экспортеры. Однако разворот к девальвации к концу лета неизбежен.

Такое мнение выразил глава подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко.

“В настоящее время курс поддерживается экспортерами, которые покупают гривну под текущие расходы в начале месяца, а также на оплату налога на прибыль в течение второй декады августа”, – сказал он.

По его словам, эта поддержка будет краткосрочной – активизируются украинские импортеры, а также “дочки” иностранных компаний в Украине, которые увеличат спрос на доллар. В то же время ожидается снижение спроса на гривну со стороны нерезидентов, которые покупают ОВГЗ, что и было одним из главных факторов рекордного укрепления гривны.

“Растущее давление на курс будет оказывать активизация импортеров к началу осеннего бизнес-сезона и продолжение репатриации дивидендов украинскими “дочками” иностранных компаний. Поддержка гривны со стороны иностранных инвесторов в ОВГЗ значительно снизится из-за решения Минфина ограничить объемы выпуска этих инструментов до 3 млрд грн в неделю. Таким образом, к осени гривна уже будет торговаться в диапазоне 26-26,5 грн/долл.”, – резюмировали в ICU.

По материалам Сегодня
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