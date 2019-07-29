Alphabet готовится к разработке подземных туннелей

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Компания проводит исследования в сфере гиперзвуковых технологий, которые, как предполагается, помогут уменьшить стоимость геотермальных установок и увеличить скорость создания туннелей.
Родительская компания Google – Alphabet – ранее начала активные разработки в геотермальной энергетике. Технология, над которой работает HyperSciences, должна сделать доступными более высокие температуры путем большего углубления под землю (до 7 км). Для быстрого и эффективного создания таких скважин каждые несколько секунд бетонный снаряд выстреливается в шахту на скорости 5 Махов с помощью взрывной смеси воздуха и дизельных паров.
Кроме того, HyperSciences разрабатывает систему для создания туннелей, которая использует ту же гиперзвуковую технологию. Авторы проекта уверяют, что она будет в 5 раз дешевле, чем любой другой существующий аналог, а также позволит прокладывать подземные магистрали в 2,5 раза быстрее.
С приобретением HyperSciences Google может стать серьезным конкурентом для The Boring Company и Илона Маска, который всеми силами пытается удешевить и увеличить скорость прокладки туннелей для сверхзвуковых вакуумных поездов Hyperloop.
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