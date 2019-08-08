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Сколько стоят двухуровневые квартиры в Киеве

Сколько стоят двухуровневые квартиры в Киеве

Эксперты сообщают, что за полгода в 2019 году было продано 325-330 двухуровневых квартир. Такое жилье можно рассматривать как альтернативу домам и коттеджам, которые стоят намного дороже.

Стоимость двухуровневых квартир – от 1,9 млн грн до 25 млн грн.

В Соломенском районе Киева, к примеру, цена такой квартиры – от 2,5 млн грн.

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Стоимость одного «квадрата» в двухуровневых квартирах ниже (27,1-30,9 тыс. грн), чем в однокомнатных (33,25-35 тыс. грн.).

  • Жилье площадью 250 кв. м – до 17 млн грн.

У пригородных застройщиков – от 13,9 до 18 тыс. грн. за квадратный метр.

В Вышгороде под Киевом (квартиры площадью не более 100 кв. м) – от 15,5 до 16,5 тыс. грн за квадратный метр.

Квартира площадью 90 кв. м будет стоить до 1,45 млн. грн.

По материалам Finance.UA
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